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        Samsun'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:42
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        Samsun'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla silah ve uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Terme ilçesinde 2 şüphelinin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 85 tabanca fişeği, 84 kartuş, 3,15 gram esrar, 13 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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