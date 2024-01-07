Samsun'da sel ve taşkın risklerine karşı iki köprü yeniden inşa edildi Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesinde bulunan Karabürük ve Hamzalı Köprüleri olası sel ve taşkın riskine karşı yeniden inşa edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesinde bulunan Karabürük ve Hamzalı Köprüleri olası sel ve taşkın riskine karşı yeniden inşa edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada göre, kırsal mahallelerdeki yol ve köprü yatırımlarıyla vatandaşları güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşturuyor.

Tekkeköy ile Çarşamba ilçeleri arasında başta Ağcagüney, Güzelyurt, Sıtmasuyu, Balcalı, Tilkili, Gölceğiz olmak üzere toplam 20 mahalleyi birbirine bağlayan Kababürük ve Hamzalı köprülerinde teknik inceleme yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri kot ve kesit bakımından uygun olmadığını tespit etmesi üzerine yenileme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından iki köprü projesinin ihalesi geçen yıl ocak ayında yapıldı. Aynı yıl mayıs ayında başlayan inşaat hızla tamamlandı.

DSİ ve Karayolları Genel Müdürlüğünün standartlarında inşa edilen 10 metre genişliğindeki iki yeni köprü artık yetersiz hidrolik kesit kaynaklı taşkınlardan etkilenmeyerek, sürücülere güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak. Böylece olası sel ve taşkın durumlarında köprülerle ilgili risk de ortadan kaldırılmış oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunlulara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmak için ara vermeden çalıştıklarını belirterek, "Teknik anlamda dikkatli ve detaylı bir çalışmanın sonucunda iki köprünün de inşaatını hızla tamamladık. Vatandaşlarımızın ulaşım güvenliği bizim için çok önemli. Çok sayıda mahallemizi birbirine bağlayan bu köprülerin inşaatının bitirilmesiyle birlikte artık sel ve heyelan gibi doğa afetlerin neden olduğu ulaşım sorunu artık ortadan kalkmış oldu." ifadelerini kullandı.