Samsun'da düzenlenen uygulamada 2 kişi gözaltına alındı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince suç ve suçlularla mücadele, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Yapılan aramada 2 kişinin üzerinden 1 kurusıkı tabanca, şarjör ve 5 kurusıkı tabanca mermisi, 1 kelebek tabir edilen bıçak, 1 muşta ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
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