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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

        Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:13
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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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        Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

        Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince güven uygulaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda durdurulan bir tırda bulunan ve şüpheli hareketler sergileyen B.A'nın (39) GBT sorgulaması yapıldı.

        Bu sırada kaçmaya çalışan B.A, görevliler tarafından kısa sürede yakalandı.

        B.A'nın uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, yurt dışına kaçmak için tır şoförü O.D. (40) ile belirli bir ücret karşılığında anlaştığı tespit edildi.

        Araçta yapılan aramada O.D'ye ait ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

        B.A. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu, O.D. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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