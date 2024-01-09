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        Efsane güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında Samsun'da anıldı

        Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:42 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:42
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        Efsane güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında Samsun'da anıldı
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        Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde anıldı.

        Samsun Valiliği, Kavak Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen ve Emirli Mahallesi'ndeki mezarı başında başlayan Yaşar Doğu'yu anma programı, daha sonra Kavak Spor Salonu'nda devam etti.

        İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

        Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, buradaki konuşmasında, ay-yıldızlı mayoyla yaptığı 47 maçın 46'sını kazanan Yaşar Doğu'nun sadece güreşçi kimliğiyle değil, yetiştirdiği güreşçilerle de gençlerin hayatına dokunduğunu dile getirerek, "Yaşar Doğu paranın, şan ve şöhretin ötesinde tamamen milli duygularla güreşmiş, kendisine yapılan teklifleri elinin tersiyle iterken ülkesi dışında hiçbir millet adına güreş yapmayacağını, güreşçi yetiştirmeyeceğini ifade etmiştir." dedi.

        Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu da "sırtı yere gelmeyen cihan pehlivanı" Yaşar Doğu'nun tüm Anadolu coğrafyası için onur kaynağı, Kavak içinde büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, "Yaşar Doğu'nun adını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Tarihimizi iyi öğrenerek geçmişimizi anlamamız ve tarihte iz bırakan şahsiyetlerimizi genç nesillere aktarmak çok önemli. Bu nedenle Türk güreş tarihimizin efsanevi sporcularından Yaşar Doğu'yu anlatmayı çok değerli buluyoruz. Efsane güreşçimizin adını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için en büyük mahallemize ismini verdik. Adına spor salonu, güreş alanı, anıt park yaptık. Köyündeki evini müzeye dönüştürdük. Her yıl Yaşar Doğu adına yüzlerce güreşçinin katıldığı güreş festivali ve şenlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu ise özellikle yeni yetişen genç pehlivanlara mesaj vererek, "Aile içi ve genel hayatta en önemli değerimiz, dürüstlüktür. Dünyaya mal olmuş bir şampiyon. Sadece Yaşar Doğu'yu değil, ebediyete göç etmiş bütün şampiyonlarımızı minnetle anıyoruz. Sizlere her zaman güvendik, güvenmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

        Anma programında, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci'nin konuşmasının ardından gösteri güreşi yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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