Tekkeköy Belediye Başkanı Togar, gazetecilerle buluştu

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tekkeköy Sevgi Tekkesi'nde düzenlenen etkinlikte Togar, basının toplumda önemli görevler üstlendiğini belirterek, basının toplumda bilgi akışını sağlama ve demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamada kritik rolü bulunduğunu söyledi.

Toplantıda, basın mensupları için hazırlanan video gösterimi de gerçekleştirildi.

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