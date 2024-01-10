Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G. Atakum'da yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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