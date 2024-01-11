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        Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayanlar sahildeki sahipsiz köpeklerden şikayetçi

        Samsun'da köpeklerin kovaladığı 53 yaşındaki Fikri Şen, sahildeki sahipsiz köpeklere bir çözüm bulunmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:17
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        Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayanlar sahildeki sahipsiz köpeklerden şikayetçi
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        Samsun'da köpeklerin kovaladığı 53 yaşındaki Fikri Şen, sahildeki sahipsiz köpeklere bir çözüm bulunmasını istedi.

        Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bir süre önce aniden etrafını saran köpeklerden kaçmaya çalışan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Şen, yaşadığı korkulu anları unutamıyor.

        Şen, AA muhabirine, köpeklerin bir anda saldırdığını söyledi.

        Kendisinin de köpeği olduğunu ve köpekleri sevdiğini dile getiren Şen, "Köpeklerin saldırdığı anda korktum, şoka girdim, yola doğru kaçtım. Biri havlayınca hepsi birden havladı şuurumu kaybettim sonra kendime geldim. İnsan tek köpekten korkuyor burada yirmi tane köpek var belki de. Bir daha buradan geçmeyeceğim, korkuyorum çünkü. Biri ısırsa hepsi ısıracak. Köpeklerin saldırısı sonrası ölen insanları gördük televizyonlarda. Burada çok kez saldırıyor köpekler vatandaşlara. Bu köpeklerin buradan alınması çok iyi olur. Küçük çocukların buradan geçtiğini düşünün, aniden saldırırlar. Büyükşehir ve Atakum belediyelerinin bu köpekleri almasını istiyoruz." dedi.

        Mahallenin sakinlerinden İbrahim Günay da uzun yıllardır ayna mahallede ikamet ettiğini, son 3-4 yıldır sahipsiz köpeklerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

        Sokakta köpeklerle alakalı birçok olaya şahit olduklarını belirten Günay, "Genç, çocuk, bayan, köpeği olan, olmayan, yazın denize gelen, akşam işine giden, belediyedeki görevli çöpçü personel arkadaşlarımıza dahi saldırdı köpekler. Ben de hayvan severim, benim de köpeklerim, kedilerim var. Bölgeyi iyi biliyorum ama böyle bir şeyi hiç yaşamadık. Birkaç yıldır mağduruz." ifadelerini kullandı.

        Bölgede yaklaşık on beş, on altı tane köpeğin bulunduğunu söyleyen Günay, "Köpeklerden kaçarken arabanın altında kalmaktan kurtulan, düşüp kafasını vuran vatandaşlar oluyor. Bu olaya acil devletimizden, görevlilerden bir çözüm istiyoruz. Evim denize sıfır olduğu için birçok olaya şahit oluyorum. Burada tek başına akşam üzeri sabah erken saatlerde yaya, bisikletli, denize giden, okul servisi bekleyen herkes mağdur. Gerçekten hani burası Samsun'un göbeğinde böyle güzel bir sahile ve güzel bir parka hiç yakışmıyor. Bunun Samsunlu bir vatandaş olarak acilen çözülmesini istiyorum. Çok mağduruz gerçekten. Bize devlet büyüklerimiz, belediye başkanlarımız bu konuda yardımcı olursalar çok seviniriz. Bu çok ihmal edilmiş ve çok uzun zamandır olan bir şey. Basit, son birkaç günde olan birkaç vaka değil." diye konuştu.

        - Bisiklet sürerken köpeklerin saldırısına uğramış

        Atakum sahilinde bisiklet süren Sefa Balcı ise iki ay önce bisiklet sürerken köpeklerin saldırısına uğradığını aktardı.

        Köpeklerin bisikletinin arkasına takıldığını ve bir tanesinin sağ bacağından ısırdığını anlatan Balcı, şunları kaydetti:

        "Hastaneden kuduz tedavisi gördüm, aşılarını vuruldum. Özellikle sabah erken saatlerde çok köpek oluyor. Birkaç kez daha saldırı oldu fakat burada onları besleyen bayanlar var onlar engelledi. Tabii köpeklerin yok edilmesini falan istemiyoruz, kendim de köpek, kedi besliyorum. Ama onlar evcil olduğu için zararı yok. Özellikle küçük çocuklara saldırıp da daha ileri boyutta bir tehlike aşamasına gelmesinden korkuyoruz. Buna bir önlem alınmasını, burada beslenecekse de tedbirli bir şekilde önlem alınmasını istiyoruz yetkililerden."

        Öte yandan aynı yerde köpeklerin bir motosikletliyi kovaladığı anlar da çevredekiler tarafından kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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