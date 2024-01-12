Samsun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Y. idaresindeki 55 SM 156 plakalı hafif ticari araç, Mumlu Mahallesi Çiftlik mevkisinde yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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