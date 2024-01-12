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        Samsun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:48 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:50
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        Samsun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Abdullah Y. idaresindeki 55 SM 156 plakalı hafif ticari araç, Mumlu Mahallesi Çiftlik mevkisinde yol kenarındaki su kanalına düştü.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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