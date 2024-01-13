Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 09:14 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

        Doğukan S. (20) yönetimindeki 55 ALS 499 plakalı motosiklet, Kavakpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yaralı motosiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        Gezeravcı: Bu sadece bir başlangıç
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        BankAVM!
        BankAVM!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?

        Benzer Haberler

        Samsun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik seminer düzenledi
        Samsun Büyükşehir Belediyesi, engellilere yönelik seminer düzenledi
        MHP Samsun'daki ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı
        MHP Samsun'daki ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı
        Aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886´şar lira ceza
        Aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886´şar lira ceza
        Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Güney'den ba...
        Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Güney'den ba...
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 zanlı yakalandı