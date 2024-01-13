Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Doğukan S. (20) yönetimindeki 55 ALS 499 plakalı motosiklet, Kavakpınar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yaralı motosiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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