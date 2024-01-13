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        Samsun'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobil tamirhanesinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 18:58 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:09
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        Samsun'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobil tamirhanesinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Tekkeköy'de bulunan bir otomobil tamirhanesinden değerli eşyaları çalan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

        Canik ilçesinde 2 şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 dizüstü bilgisayar, 3 akü, araç yıkama makinesi ile araç tamirinde kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi.

        Şüpheli Y.Ü. ve İ.Ü. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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