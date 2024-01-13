Samsun'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde otomobil tamirhanesinden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, Tekkeköy'de bulunan bir otomobil tamirhanesinden değerli eşyaları çalan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Canik ilçesinde 2 şüphelinin evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 dizüstü bilgisayar, 3 akü, araç yıkama makinesi ile araç tamirinde kullanılan çeşitli aletler ele geçirdi.

Şüpheli Y.Ü. ve İ.Ü. gözaltına alındı.

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