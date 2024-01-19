Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun ve çevre illerde okullarda karne töreni düzenlendi

        Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun ve çevre illerde okullarda karne töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yarıyıl tatiline girdi.

        Samsun'da yaklaşık 265 bin öğrenci ve 20 bin öğretmen, yarıyıl tatiline başladı.

        Vali Orhan Tavlı, Canik 100. Yıl İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

        Samsun'da eğitimin başarısını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Tavlı, "Bugün çocuklarımız birinci dönem karne sevinci yaşıyor. Biz de karne sevincini paylaşmak istedik. Öğrencilere iyi tatiller diliyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ise tatil döneminde öğrencilere bolca dinlenmelerini, akrabaları, arkadaşları ve aileleriyle zaman geçirmelerini tavsiye ederek, "Sosyal medya ve internet konusunda kendilerini sınırlandırılarak daha çok sosyal, kültürel, sportif etkinliklere zaman ayrılmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

        - Amasya

        Amasya'da 55 bin 813 öğrenci karne aldı.

        Öğretmenlerinden karnelerini alan öğrencilerin heyecanlı ve mutlu olduğu görüldü.

        - Sinop

        Sinop il genelinde 174 okulda 32 bin 700 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

        Vali Mustafa Özarslan, Osmaniye İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

        Özarslan, öğretmenlere ve okul idarecilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, öğrencilere iyi tatiller diledi.

        - Tokat

        Tokat'ta Vali Numan Hatipoğlu, Yeşilırmak İlkokulu'ndaki törende, öğrencilere karne dağıttı.

        Öğrencilere iyi tatiller dileyen Hatipoğlu, "Tatilde bol bol dinlenin. Her zaman kitap okuyun." dedi.

        - Çorum

        Çorum'da Vali Zülkif Dağlı, kent merkezindeki Mevlana İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

        Dağlı, ziyarette, karne ve hediye verdiği öğrencilerle sohbet etti.

        Eğitim öğretim yarıyılının sona ermesiyle kentte yaklaşık 89 bin öğrencinin karne aldığını belirten Dağlı, 6 bin 700 kadar öğrencinin de bu yıl ilk kez karne heyecanı yaşadığını kaydetti.

        Programa, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de katıldı.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da 58 bin 719 öğrenci karne aldı.

        Vali Meftun Dallı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Orhan Şaik Gökyay İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

        Öğrencilerle sohbet eden Dallı ve Gümüş, daha sonra karneleri dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Polis memuru aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Tatlıcıda kurşun yağdırdı! Saldıran da saldırıya uğrayan da yakalandı
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Tatile gidecekler dikkat! Yağışlı havalar geri dönüyor
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        Evinde 25 bin 357 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Evinde 25 bin 357 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
        AK Parti'li Karaaslan, Samsunspor'un acı gününü andı
        AK Parti'li Karaaslan, Samsunspor'un acı gününü andı
        Havza'da 5 bin 751 öğrenci karne aldı
        Havza'da 5 bin 751 öğrenci karne aldı
        Samsun´da karne heyecanı
        Samsun´da karne heyecanı
        Samsun'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak içki operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak içki operasyonunda bir zanlı yakalandı