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        Samsun'da kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:38
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B'nin İlkadım ilçesindeki iş yerinde kaçak içki üretip sattığı bilgisine ulaştı.

        M.B'nin iş yerinde yapılan aramada 39 sentetik ecza hapı, 36 litre etil alkol, 3 litre sahte içki, 42 içki kiti,

        21 anason aroması kiti ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramada 4 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu, 41 gümrük kaçağı adaptör, 38 gümrük kaçağı şarj kablosu, 30 bin bandrolü boş makaron, 1400 doldurulmuş makaron, 1 litrelik 31 etil alkol, 3,5 litre el yapımı içki ele geçirildi.

        Operasyonda 4 zanlı yakalandı.

        KOM Şube ekiplerince yürütülen operasyonda da İlkadım ilçesinde bir adreste 62 gümrük kaçağı elektronik sigara bulundu.

        Olayla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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