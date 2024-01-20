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        Samsun'da hafriyat kamyonuyla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:47 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:47
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        Samsun'da hafriyat kamyonuyla çarpışan traktörün sürücüsü öldü
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alaattin Gerizli'nin (33) kullandığı 55 AEL 166 plakalı traktör, Yeşilada Mahallesi Söğütlük mevkisinde aynı istikamette seyreden Ö.Ö. idaresindeki 55 AFZ 73 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü, kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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