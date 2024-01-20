Samsun'da hafriyat kamyonuyla çarpışan traktörün sürücüsü öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alaattin Gerizli'nin (33) kullandığı 55 AEL 166 plakalı traktör, Yeşilada Mahallesi Söğütlük mevkisinde aynı istikamette seyreden Ö.Ö. idaresindeki 55 AFZ 73 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü, kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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