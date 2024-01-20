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        Samsunspor'un efsane kaptanı ve eski kulüp başkanı Emin Kar'ın adı sokağa verildi

        Samsunspor'un efsane kaptanı ve eski kulüp başkanı Emin Kar'ın adı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşadığı mahallede bir sokağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 16:41 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:34
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        Samsunspor'un efsane kaptanı ve eski kulüp başkanı Emin Kar'ın adı sokağa verildi
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        Samsunspor'un efsane kaptanı ve eski kulüp başkanı Emin Kar'ın adı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yaşadığı mahallede bir sokağa verildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, Adalet Mahallesi'ndeki Canpolat Sokağı'nın adını, "Emin Kar Sokağı" olarak değiştirdi.

        Sokağa "Emin Kar Sokağı" tabelası, düzenlenen törenle asıldı.

        Törene CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Yılport Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan ile taraftarlar katıldı.

        Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında felç kalan ve 2 yıl önce kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Emin Kar, kulüp tarihinin önemli isimleri arasında yer alıyordu.

        Galeri
        Galeri

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