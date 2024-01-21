Samsun'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında tespit ettiği şüpheli bir aracın çevresinde çalışma yürüttü.

Ekipler çalışmada, Y.Y, C.Ş, Ç.Y. ve H.Y'yi kaçak kazı yaptıkları esnada kullandıkları malzemeler ile suçüstü yakaladı.

Zanlılar gözaltına alındı.