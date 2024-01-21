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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 21.01.2024 - 12:23
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekipler, Çarşamba ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'nde C.D. ve K.Ş'nin ikametlerinde yaptıkları aramalarda 187,96 gram esrar ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında Tekkeköy ilçesinde çalışma yürüten ekipler, Sanayi Mahallesi'nde E.G. ve A.A'nın ikametlerinde yaptıkları aramalarda ise 79,73 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Gözaltına alınan 4 zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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