Çarşamba'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aydınlatma direği ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Dikbıyık mevkisinde M.Ş. (74) idaresindeki 34 BC 5785 plakalı otomobil Ordu istikametine seyir halindeyken refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarparak karşı şeride geçti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralanan otomobil sürücüsünü Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Araç ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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