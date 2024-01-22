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        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş insanı Fatih Bıyık'ın cenazesi Samsun'da toprağa verildi

        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 57 yaşındaki iş insanı Fatih Bıyık'ın cenazesi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 17:40 Güncelleme: 22.01.2024 - 17:58
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        Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş insanı Fatih Bıyık'ın cenazesi Samsun'da toprağa verildi
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        İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 57 yaşındaki iş insanı Fatih Bıyık'ın cenazesi Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

        Bıyık'ın cenazesi ikindi namazının ardından Kevser Camisi'nde kılınan namaz sonrası şehir mezarlığına defnedildi.

        Törene, Bıyık ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Karaman, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Fuat Köktaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Köse, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, siyaset ve iş dünyasından isimler, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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