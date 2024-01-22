Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Samsun'da toprağa verildi

Kalp krizi sonrası hayatını kaybeden 31 yaşındaki Uzman Çavuş Furkan Bilgin, memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde görev yapan Tankçı Uzman Çavuş Bilgin, dün geçirdiği rahatsızlık sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bilgin'in naaşı, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kületek Mahallesi'ne getirildi.

Uzman çavuşun cenazesi, burada yapılan askeri tören sonrası toprağa verildi.

Törene İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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