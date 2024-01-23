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        Alaçam'da öğrenciler yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyor

        Alaçam Gençlik Merkezi'nde öğrenciler yarıyıl tatilinde kültür, sanat ve spor alanlarında eğlenceli vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:37
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        Alaçam'da öğrenciler yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyor
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        Alaçam Gençlik Merkezi'nde öğrenciler yarıyıl tatilinde kültür, sanat ve spor alanlarında eğlenceli vakit geçiriyor.

        Yoğun bir eğitim-öğretim döneminin ardından başlayan yarıyıl tatilinde Alaçam Gençlik Merkezi'nde öğrenciler için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

        Öğrencilerin ilgi ve merak duygularını yüksek tutmak, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak için Alaçam Gençlik Merkezi üyesi Genç Gönüllüler tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik kültür, sanat ve spor alanlarında eğlenceli faaliyetler düzenlendi.

        Faaliyetlerde keyifli vakit geçiren öğrenciler daha sonra Genç Gönüllü abileri ve ablaları ile tatlı yapıp yediler.

        Galeri
        Galeri

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