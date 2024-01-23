İki kardeşin geliştirdiği hurma soyma makinesi ailesinin üretimini artırdı

Samsun’un Terme ilçesinde 2 kardeş, geliştirdiği hurma soyma makinesi sayesinde ailesinin üretimini ve kazancını artırdı.

Sakarlı Mahallesi’nde ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Muhammet Mert ve kardeşi 9 yaşındaki Miraç Efe Gödek, hurma kurutma işi yapan ailesinin iş yükünü hafifletmek için geçen yıl hurma soyma makinesi üretti.

Makine sayesinde geçen yıl hurma üretimi 400 kilogramdan 1800 kilograma çıkarken 2 kardeş, bu yıl da makine sayısını ikiye çıkartarak üretimi de yüzde 40 artırdı. Gödek ailesi, 12 ton soydukları yaş hurmadan bu yıl 2,5 ton hurma kurusu elde etmeyi hedefliyor.

Muhammet Mert Gödek, AA muhabirine, ilk tasarladıkları makinenin demir kollarla sabitlenen meyvenin, dikiş makinesinden çıkma küçük motor yardımıyla döndürülmesi ve kabuğunun yan taraftaki kesiciyle soyulmasına dayandığını hatırlattı.

Makineyi hem geliştirdiklerini hem de sayısını atırdıklarına işaret eden Gödek, şöyle konuştu:

"İlk yaptığımız makine tezgahı ahşaptan yapılmıştı ve zaman içinde deformasyona uğruyordu. Ayrıca, motorunun küçük olması nedeniyle hızla ısınma problemleri ve meyveyi döndürmede zorlanmalar ortaya çıkıyordu. Bu sorunları çözmek amacıyla makineyi geliştirmeye karar verdik. Güçlü elektrik motorları kullanarak artık daha kısa sürede daha fazla meyve soyma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Motorların torkunu ve dönüş hızını ayarlamak için sürücü, yani konvertör kullanıldı. Yeni makine demir profilden yapıldığı için daha sağlam ve kullanışlı hale geldi. İki makine, tek bir toplama haznesine bağlanarak işlenen meyveler tek bir noktada toplanıyor. Geliştirdiğimiz makine sayesinde üretim de arttı. İlerleyen yıllarda bu makineyi daha da geliştirip otomasyon hale getirmeyi hedefliyorum."

Baba Recep Gödek ise yeni makineler sayesinde 12 ton yaş hurma soyduklarını ve bundan 2,5 tona yakın hurma kurusu elde etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Elle soyarken üretimimizi artırdığımız zaman iş gücümüz de artıyordu. Çocuklarımın geliştirdiği makine sayesinde işi daha hızlı ve pratik getirdik. İş gücümüzü azaltarak daha kısa zamanda daha fazla ürün işlememize yardımcı oldu. Böylelikle daha fazla üretim gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Gödek, "Yaş hurma soyma üretimiz artmasıyla kurutma dışında eşimin tavsiyesi ile hurma cipsi üretimine de yöneldik. Bu yıl ilk denemelerimizi yaptık ve cips içinde siparişler almaya başladık." diye konuştu.