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        Samsun'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

        Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangında, bir ev kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 17:11 Güncelleme: 23.01.2024 - 17:16
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        Samsun'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
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        Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana gelen yangında, bir ev kullanılmaz hale geldi.

        İlçenin Eyüpsutan Mahallesinde Temel Keskin'in evinde henüz bilinemeyen bir nedenle çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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