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        Samsun'da emniyet NARVAS, UYUMA ve KADES projelerini anlattı

        Samsun'da emniyet amirlerinin iş yeri ziyaretlerinde NARVAS, UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 24.01.2024 - 14:48
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        Samsun'da emniyet NARVAS, UYUMA ve KADES projelerini anlattı
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        Samsun'da emniyet amirlerinin iş yeri ziyaretlerinde NARVAS, UYUMA ve KADES projeleri anlatıldı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve polis merkezi amirlerinden oluşan 47 kişilik personel İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde 226 iş yerini ziyaret ederek Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS), Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) projelerini anlattı.

        Ziyarette, vatandaşlardan narkotik ve güvenlikle ilgili her konuyu 112'ye bildirmeleri ve NARKOALAN uygulamalarını izlemeleri istenirken NARVAS projesinden gelen verilerin analizi ile cadde, sokak, park ve bahçelerin zehir tacirlerine, torbacılara ve uyuşturucu kullanıcılarına dar edileceği ve 7/24 görev yapıldığı aktarıldı.

        Ziyaret edilen iş yerlerinden ve vatandaşlardan güvenlikle ilgili memnuniyet verici geri dönüşler alındığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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