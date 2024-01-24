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        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilere yarıyıl tatilinde programlar düzenliyor

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler ve programlar düzenliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 18:46 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:17
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        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilere yarıyıl tatilinde programlar düzenliyor
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        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri için çeşitli etkinlikler ve programlar düzenliyor.

        Canik ilçesinde yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik düzenlenen spor etkinliklerine katılan Başkan İbrahim Sandıkçı, öğrenciler ve sporcularla bir araya geldi.

        Başkan Sandıkçı, yarıyıl tatilinde öğrencilere sundukları bilim, teknoloji, sanat ve spor eğitimleriyle bilişsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunduklarını vurguladı. Programlara gösterilen büyük ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Sandıkçı, velilerden tam not aldıklarını ifade etti.

        Sandıkçı, "Öğrencilerimizin tatil keyfini doyasıya çıkaracağı programlar hazırladık. Yarıyıl tatilinde öğrencilerimizi yeni bilgiler öğreneceği ve yeteneklerini keşfedeceği etkinliklerle buluşturuyoruz. Bilim ve teknoloji eğitimleri ile spor etkinliklerimizle öğrencilerimizin verimli bir tatil geçirmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Canik Parkur Etkinliği'nin 2 Şubat 2024 tarihine kadar Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde devam edeceğini belirten Sandıkçı, ayrıca Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü Bilim Etkinliği'nin 28 Ocak 2024 tarihine kadar Piazza AVM'de öğrencileri ağırlamaya devam edeceğini kaydetti.

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