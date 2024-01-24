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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu suçundan 14 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 18:57 Güncelleme: 24.01.2024 - 18:57
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        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu suçundan 14 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "konuttan silahla yağma" suçundan 14 yıl 6 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Sefa B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, aldıkları istihbaratı değerlendirerek Sefa B'yi saklandığı yerde yakaladı.

        Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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