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        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:23 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:44
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Y.Ş'nin uyuşturucu ve silah bulundurduğu istihbaratını değerlendirdi.

        Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 3 gram kubar esrar, 2 gram kenevir tohumu, 2 kubar esrar içilmiş fişek, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği, 34 tabanca mermisi, 7 kurusıkı tabanca mermisi, 1 dedektör, 37 tüfek kartuşu, 42 kurusıkı tabanca mermisi, 1 tüfek namlusu ve çok sayıda tabanca ile tüfek malzemesi ele geçirdi.

        Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen F.D. ve Y.D'nin ikametlerinde yaptıkları aramalarda 235 sentetik ecza hapı buldu.

        Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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        Galeri

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