Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezi, Bafra ve Canik ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, şüpheliler İ.K. ile R.D'nin adreslerinde yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 435 tabanca fişeği, 1349 sentetik ecza ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.