Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent merkezi, Bafra ve Canik ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, şüpheliler İ.K. ile R.D'nin adreslerinde yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 435 tabanca fişeği, 1349 sentetik ecza ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.