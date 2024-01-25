Samsun'da 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), "yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan H.C'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliyi bulunduğu adrese operasyon düzenleyerek yakaladı.
H.C, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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