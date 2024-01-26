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        Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı

        Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:58
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        Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı
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        Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı.

        Mersin'de düzenlenen şampiyonada Görkem Duran, bireyselde gümüş madalyanın sahibi oldu.

        Zafer Yaman ve Muhammet Furkan Ak ise çift takım erkeklerde bronz madalya elde etti.

        Galeri
        Galeri

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