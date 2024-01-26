Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı
Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı.
Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye Gençler Raffa Şampiyonası'nda 2 madalya kazandı.
Mersin'de düzenlenen şampiyonada Görkem Duran, bireyselde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Zafer Yaman ve Muhammet Furkan Ak ise çift takım erkeklerde bronz madalya elde etti.
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