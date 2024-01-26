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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 10:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 10:54
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Canik ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Evlerinde uyuşturucu madde yapan şüpheliler Z.C. ile E.K'nin adreslerinde yapılan aramada, 260 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ile 6 bin 565 lira para ele geçirildi.

        Z.C. ve E.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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