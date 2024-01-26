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        Samsun'un türküleri kitap oluyor

        "Çarşamba'yı sel aldı" türküsü ile ön plana çıkan Samsun'da, türkülerin kitap haline getirileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:37
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        Samsun'un türküleri kitap oluyor
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        "Çarşamba'yı sel aldı" türküsü ile ön plana çıkan Samsun'da, türkülerin kitap haline getirileceği bildirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentteki müzik mirasını yaşatmak ve eski türküleri ortaya çıkarmak için araştırma başlattı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Bölüm Başkanı Serhat Yener, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Şengül, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zeki Nacakcı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Prof. Dr. Alaaddin Canbay, Atatürk Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Can Pelikoğlu'nun yer aldığı ekiple, Samsun'un türkülerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hakan Demir yaptığı açıklamada, Samsun'un TRT repertuvarında 52 tescilli türküsü olduğunu hatırlattı.

        Yıldıray Çınar ve Ferhat Akın gibi sanatçıların geleneksel halk müziği tarzındaki eserlerini mahalli sanatçılarla arttırmayı planladıklarını anlatan Demir, "Mahalli sanatçılarımızın türkü formundaki eserleri dahil olmak üzere halk oyunları eserlerimiz, Samsun yöresinde oynanan oyunların ezgileri de dahil olmak üzere bunların hepsini topladık, bir araya getirdik. Yaptığımız bu çalışmalarda bize kaynak teşkil eden kişiler son derece önemli. Samsunlu aşıklarımız, ozanlarımız bu konuda çok önemli. Bu türküleri bir kitapta buluşturarak, Samsun halkının ve tüm Türkiye’nin istifadesine açacağız." dedi.

        Demir, kitabın Samsun yöresinin türkülerini derledikleri bir çalışma olacağına işaret ederek, "Türküleri tek bir kitapta bir araya getiriyoruz. Ardından bu çalışmayı bir arşiv kitap haline getireceğiz. Samsun yöresinden yaklaşık 300 civarında eser derledik. Bu 300 eserin incelenmesini Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden çok kıymetli, alanlarında uzman öğretim üyelerimiz ile beraber tasnif çalışması yaptık." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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