Samsun'da motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir motosikletin çalınması olayına ilişkin soruşturma yürüttü.

Ekipler, 3 şüpheliyi çalıntı motosikletle birlikte Terme ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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