Samsun'da 8 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
Samsun'da düzenlenen operasyonda, 8 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, 8 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığın önlenmesi ve terörün finansmanının kesilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 8 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 1 kompresör ve 1 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
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