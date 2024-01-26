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        Samsun'da 8 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda, 8 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 17:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 17:53
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        Samsun'da 8 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda, 8 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığın önlenmesi ve terörün finansmanının kesilmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 8 bin 400 bandrolsüz boş makaron, 1 kompresör ve 1 elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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