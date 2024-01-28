Samsun'da 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Ş'nin çok sayıda ruhsatsız silahı piyasaya sürdüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonrası zanlının kullandığı araç Tekkeköy uygulama noktasında durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 11 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş'nin merkez İlkadım ilçesindeki adresinde de 1 ruhsatsız tabanca daha bulundu.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.