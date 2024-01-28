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        Samsun'da bahçeye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 23:23 Güncelleme: 28.01.2024 - 23:51
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        Samsun'da bahçeye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde Samsun istikametine seyreden Burak K. idaresindeki 55 AHF 587 plakalı otomobil yol kenarındaki bahçeye devrildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu Furkan A. yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Burak K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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