Samsun'da bahçeye devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin evin bahçesine devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisinde Samsun istikametine seyreden Burak K. idaresindeki 55 AHF 587 plakalı otomobil yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu Furkan A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Burak K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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