Havza'da polisten dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı
Havza'da polis ekipleri vatandaşları, dolandırıcılık ve evden yapılan hırsızlıklara karşı bilgilendirdi.
Havza'da polis ekipleri vatandaşları, dolandırıcılık ve evden yapılan hırsızlıklara karşı bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekipleri, Mehmetçik Meydanı ile Kevser Parkı'nda vatandaşlara dolandırıcılık ve evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbiri aktardı.
Hırsızlar için kapı önündeki paspas ve ayakkabıların bile fırsat olduğunu belirten ekipler, kapıların mutlaka kilitlenmesi, ayrıca telefon ve dijital dolandırıcılık konusunda da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
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