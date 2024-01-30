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        Samsun'da adresinde 881 sentetik ecza hap bulunan kişi gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 19:37 Güncelleme: 30.01.2024 - 19:37
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        Samsun'da adresinde 881 sentetik ecza hap bulunan kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Ekipler, Hürriyet Mahallesi'nde belirledikleri adreste yaptıkları aramada 881 sentetik ecza hap, 28 av tüfeği kapsülü ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira buldu.

        Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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