Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:12 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bafra ilçesindeki sit alanda kaçak kazı yapıldığı istihbaratını aldı.

        Ekipler, bölgeye düzenledikleri operasyonda A.T, A.E, S.T, B.S, U.D. ve R.Y'yi kazı yaparken gözaltına aldı.

        Şüphelilerin kazı alanında kullandığı malzemelere de el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!"
        İhracatta ocak rekoru
        İhracatta ocak rekoru
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Bakan Yerlikaya depremin bilançosunu açıkladı
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Almanya'da döner krizi: Fiyat artışı Meclis gündeminde
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Otomotiv pazarı yıla rekorla başladı
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Telefonunu götürene menemen yapacak
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Ödeme krizi çıktı, transfer iptal oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        Ortak noktaları aşk
        Ortak noktaları aşk
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        Avrupa'da çiftçiler sokakta! Ne istiyorlar?
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        İşsizlik ödeneğinde arabulucu tutanağı
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?

        Benzer Haberler

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni geçen yıl 100 bin ziyaretçi gezdi
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni geçen yıl 100 bin ziyaretçi gezdi
        Samsun'da gümrük kaçağı içki operasyonu
        Samsun'da gümrük kaçağı içki operasyonu
        Samsun'da, 'Sibergöz-21' operasyonunda şüphelilerden 15´i tutuklandı, 31´i...
        Samsun'da, 'Sibergöz-21' operasyonunda şüphelilerden 15´i tutuklandı, 31´i...
        Samsun'da bir evde boa yılanı ele geçirildi
        Samsun'da bir evde boa yılanı ele geçirildi
        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliye çıkarıldı
        Samsun'da "Sibergöz-21" operasyonunda yakalanan 25 şüpheli adliye çıkarıldı
        OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz'dan sulak ala...
        OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz'dan sulak ala...