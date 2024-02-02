Samsun'da gümrük kaçağı içki operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde 89 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bir adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 89 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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