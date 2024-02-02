Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile İlkadım Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen S.A'nın evine operasyon düzenlendi.
Aramada, 12 gram kubar esrar, tabanca, 8 mermi, 20 makaron ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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