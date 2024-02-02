Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da bir çift karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evlerinde ısınmak için mangal yakan çift, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da bir çift karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evlerinde ısınmak için mangal yakan çift, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Tepeören Mahallesi'nde oturan Mehmet Horozoğlu (41) ve eşi Şerife Horozoğlu (32) gece ısınmak için evlerinde mangal yaktı.

        Çiftin yakınları kendilerinden haber alamayınca eve gitti.

        Evde Horozoğlu çiftinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

        Gelen sağlık ekipleri, Mehmet ve eşi Şerife Horozoğlu'nun karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

        Karı ve kocanın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Putin mikrofonu aldı, gençlerle marş söyledi
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        Manisa'da iki işçi feci şekilde can verdi!
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        İzmir'de taksiciler konvoy yaptı
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Bursa'daki çöp ev dehşetinde flaş karar!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        269 kişi ölmüştü! Rönesans Rezidans iddianamesi kabul edildi
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        Cimbom'un yeni golcüsü!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Böcek ilacıyla ölümde o kiracı tutuklandı
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Dönüş saati belli oldu
        Dönüş saati belli oldu
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        Bakan Şimşek'ten gençlere 'kara para' uyarısı
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        İşte Buruk'un Samsunspor 11'i!
        42 eser, ana topraklara döndü
        42 eser, ana topraklara döndü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni 2023'te 100 bin kişi ziyaret etti
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni 2023'te 100 bin kişi ziyaret etti
        Bafra'da Şehit Ramis İleri Üst Geçidindeki asansör hizmete sunuldu
        Bafra'da Şehit Ramis İleri Üst Geçidindeki asansör hizmete sunuldu
        Samsunspor, transfer yasağının durdurulmasının ardından ilk transferini yap...
        Samsunspor, transfer yasağının durdurulmasının ardından ilk transferini yap...
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Samsun'da hırsızlık iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni geçen yıl 100 bin ziyaretçi gezdi
        Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni geçen yıl 100 bin ziyaretçi gezdi