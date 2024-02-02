Samsun'da bir çift karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evlerinde ısınmak için mangal yakan çift, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Tepeören Mahallesi'nde oturan Mehmet Horozoğlu (41) ve eşi Şerife Horozoğlu (32) gece ısınmak için evlerinde mangal yaktı.

Çiftin yakınları kendilerinden haber alamayınca eve gitti.

Evde Horozoğlu çiftinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri, Mehmet ve eşi Şerife Horozoğlu'nun karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü tespit etti.

Karı ve kocanın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.