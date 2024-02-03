Çarşamba'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
TOKİ Köprüsü kavşağında Sedat S. idaresindeki 55 ANF 465 plakalı otomobil ile Sürmeli Ü'nün kullandığı 55 ABU 748 plakalı cip çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Samet K. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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