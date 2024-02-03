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        Çarşamba'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:16 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:16
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        Çarşamba'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        TOKİ Köprüsü kavşağında Sedat S. idaresindeki 55 ANF 465 plakalı otomobil ile Sürmeli Ü'nün kullandığı 55 ABU 748 plakalı cip çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan Samet K. yaralandı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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