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        Samsun'da firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:52 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:02
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        Samsun'da firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. adlı kadını saklandığı yerde yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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