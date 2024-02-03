Samsun'da firari hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. adlı kadını saklandığı yerde yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari hükümlü, adliyeye sevk edildi.
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