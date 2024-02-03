Samsun'da kayıp genç 20 gün sonra parkta bulundu
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 20 gün önce kaybolan 17 yaşındaki genç, İlkadım Zübeyde Hanım Parkı'nda bulundu.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 20 gün önce kaybolan 17 yaşındaki genç, İlkadım Zübeyde Hanım Parkı'nda bulundu.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde 15 Ocak'ta kaybolan İ.B'nin (17) ailesi 19 Mayıs Polis Merkezi'ne başvuru yaptı.
Ekipler, koordineli çalışmalar sonucunda genci, 20 gün sonra İlkadım Zübeyde Hanım Parkı'nda buldu.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen genç, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
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