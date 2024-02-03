Samsun'da kayıp genç 20 gün sonra parkta bulundu

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs ilçesinde 15 Ocak'ta kaybolan İ.B'nin (17) ailesi 19 Mayıs Polis Merkezi'ne başvuru yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.