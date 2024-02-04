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        Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor

        Orta Karadeniz Bölgesi'nde kış turizm merkezlerinden biri olan Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde de yoğunluk devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:24
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        Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor
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        Orta Karadeniz Bölgesi'nde kış turizm merkezlerinden biri olan Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin son gününde de yoğunluk devam etti.

        Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, çoğunlukla kızaklarla kayarak keyifli vakit geçirdi.

        Kayak merkezine Samsun, Amasya ve Tokat'ın yanı sıra Sinop, Ordu, Çorum, Ankara'dan da ziyaretçiler geldi.

        Samsun'dan gelen Arzu Keskin, kent merkezine kar yağmadığını belirterek, "Samsun'a sadece 1 saat uzaklıkta olmasına rağmen Ladik'te 20 santimetre kar var. Çocuklarımla beraber hem kayak yapmak hem de hafta sonunu eğlenceli geçirmek için buraya geliyoruz. Ladik Gölü manzarası eşliğinde kayak yapıyoruz." dedi.

        Kayak merkezindeki yoğunluk dronla da görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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