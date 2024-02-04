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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:16 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine telefonla bağlandı:
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı.

        Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Cumhur İttifakı Aday Tanıtım Toplantısı'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Gaziantep'teki Şehir Hastanesi açılışındaki programdan bağlandığını dile getirdi.

        Samsun'daki partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısında şu ifadelere yer verdi:

        "Şimdiden 31 Mart'ta yapılacak olan seçim sonrasını sizinle beraber kutlamak üzere en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Tüm belediye başkanlarımızın belediyelerini Samsun'da silip süpüreceğinize inanıyorum. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak bu kalan süre içerisinde gece gündüz demeden çalışarak inşallah 31 Mart'ta bu zaferi taçlandırmaya var mıyız? Bu zaferi inşallah beraber kutlamaya var mıyız? Bu vesileyle ben sizleri tebrik ediyorum, şimdiden yolunuz, yolumuz açık olsun. Tüm belediye başkan adaylarımızı, ekiplerini ve meclis üyelerimizi Gaziantep'ten en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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