Samsun'da ruhsatsız silah bulunduran kişi yakalandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ruhsatsız silah ve mermi bulunduran kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ruhsatsız silah ve mermi bulunduran kişi gözaltına alındı.
Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalar neticesinde O.T'nin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisine ulaştı.
İstihbaratı değerlendiren ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 7 tabanca fişeği, 3 kurusıkı tabanca, 7 kurusıkı fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirdi.
Operasyonda, şüpheli gözaltına alındı.
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