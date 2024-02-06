Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurupelit Toplu Konutları 185. binada ikamet eden Muradiye T. (40), apartmanın içinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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