Samsun'da 54 bin 800 makaron ele geçirildi

İlkadım ve Tekkeköy ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 40 bin adet bandrollü boş makaron ile 14 bin 800 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 40 bin adet bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 14 bin 800 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

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