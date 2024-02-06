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        Samsun'da 54 bin 800 makaron ele geçirildi

        Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 40 bin adet bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 14 bin 800 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 14:44 Güncelleme: 06.02.2024 - 14:44
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        Samsun'da 54 bin 800 makaron ele geçirildi
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        Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 40 bin adet bandrollü boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 14 bin 800 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        İlkadım ve Tekkeköy ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 40 bin adet bandrollü boş makaron ile 14 bin 800 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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